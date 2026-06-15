Başkan Erdoğan Ankara Havalimanı'nı açtı: "2026 zirveler yılı olacak"
Temmuz ayında Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan tarihi 36. NATO Zirvesi öncesinde bu açılışın stratejik önemine vurgu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Genişletilen pisti, devasa apronu ve modern konukeviyle bu tesis, küresel diplomasinin yeni kapısı olacak. Çok net ifade ediyorum; 2026 yılı zirveye oynayan Türkiye için kelimenin tam anlamıyla zirveler yılı oluyor." dedi.adı. Kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan "Ülkemizin diplomasideki konumunu güçlendiriyoruz" dedi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber