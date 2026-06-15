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Başkan Erdoğan Ankara Havalimanı'nı açtı: "2026 zirveler yılı olacak"

Başkan Erdoğan Ankara Havalimanı'nı açtı: "2026 zirveler yılı olacak"

Temmuz ayında Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan tarihi 36. NATO Zirvesi öncesinde bu açılışın stratejik önemine vurgu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Genişletilen pisti, devasa apronu ve modern konukeviyle bu tesis, küresel diplomasinin yeni kapısı olacak. Çok net ifade ediyorum; 2026 yılı zirveye oynayan Türkiye için kelimenin tam anlamıyla zirveler yılı oluyor." dedi.adı. Kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan "Ülkemizin diplomasideki konumunu güçlendiriyoruz" dedi.

Ankara Havalimanı dualarla açıldı! Başkan Erdoğandan diplomasinin kalbi Türkiye mesajı: 2026 bizim için zirveler yılı
Ankara Havalimanı dualarla açıldı! Başkan Erdoğan'dan "diplomasinin kalbi Türkiye" mesajı: 2026 bizim için zirveler yılı
Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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