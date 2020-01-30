İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel! 30.01.2020 12:25

Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İBB, en yükseği 6 kat olan, tamamen yatay mimari olarak yapımı devam eden ve Esenler'de imara kapalı alanda yaşayıp hiçbir şekilde evini dönüştüremeyecek vatandaşların hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye dava açtı. Konuya ilişkin konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kentin en büyük problemi deprem demek çözüm değil. İBB, kentsel dönüşüm yapılacak, deprem riskini ortadan kaldırmak için planlanan bir şey için plan iptaline gidiyor. "dedi.