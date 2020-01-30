Son dakika: Koca Yusuf 34 Türk için Çin'e gidiyor 30.01.2020 12:27

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlattı. Çin'de bulunan 34 Türk için Koca Yusuf isimli askeri ambulans uçağı yola çıkıyor. Peki, Türkiye'ye getirilen vatandaşlar için nasıl bir karantina uygulaması bekleniyor? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı...

Çin'de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 38 can kaybı daha yaşandı. Ölenlerin sayısı 170'e çıkarken, müşahede altına alınan kişi sayısı 80 bini buldu.

AMBULANS UÇAK TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

"TÜRKİYE'DE RAHATIZ DOĞRU AMA DİĞER ÜLKELERİ NASIL ETKİLİYORSA BİZİ DE ETKİLEYEBİLİR"

Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Engönül şunları söyledi: "Yüzde 2 çok yüksek bir ölüm oranı değil, önceki SARS'ın yüzde 10'du. Ama yine de yüksek tabii. Aşı, bu salgına yetişmez, mümkün değil. Zaman o kadar önemli ki. Koronavirüslere yönelik başka durumlara hazır olmak lazım. Bilim insanları bizim de temasta olduğumuz kişiler çalışmalarını sürdürüyor. Şu an yapılması gereken bu ciddi bir şey. Türkiye'de rahatız doğru ama diğer ülkeleri nasıl etkiliyorsa bizi de etkileyebilir."