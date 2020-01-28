Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki depremin yaraları sarılmadan tatile çıktı! Erzurum'da kayak yapıyor
İstanbul'da yaşanan ve bir kişinin hayatına mal olan sel felaketinin yaralı sarılmadan Bodrum'a tatile giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yaptığı ortaya çıktı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, ailesiyle kayak yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp "Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazdı.
28.01.2020 12:44
- Son Güncelleme: 28.01.2020 13:47
Elazığ'a giderek deprem bölgesinde boy gösteren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem incelemesi kısa sürdü.
TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşarak yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabında "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" ifadelerine yer verdi.
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