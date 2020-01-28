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Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki depremin yaraları sarılmadan tatile çıktı! Erzurum'da kayak yapıyor

İstanbul'da yaşanan ve bir kişinin hayatına mal olan sel felaketinin yaralı sarılmadan Bodrum'a tatile giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yaptığı ortaya çıktı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, ailesiyle kayak yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp "Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazdı.

28.01.2020 12:44 - Son Güncelleme: 28.01.2020 13:47
Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki depremin yaraları sarılmadan tatile çıktı! Erzurum'da kayak yapıyor

Elazığ'a giderek deprem bölgesinde boy gösteren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem incelemesi kısa sürdü.

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Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki depremin yaraları sarılmadan tatile çıktı! Erzurum'da kayak yapıyor

Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu ailesiyle birlikte Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.

Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki depremin yaraları sarılmadan tatile çıktı! Erzurum'da kayak yapıyor

İmamoğlu'nun deprem felaketinin yaşandığı bir sırada tatile çıkması sert eleştirilere neden oldu.

Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki depremin yaraları sarılmadan tatile çıktı! Erzurum'da kayak yapıyor

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşarak yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabında "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki depremin yaraları sarılmadan tatile çıktı! Erzurum'da kayak yapıyor

İmamoğlu: Burası çok güzel

Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu tatilcilerle fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, "Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin" dedi.

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