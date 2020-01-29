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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 17:14

'li İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! görevden alındı!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı ile gündemden düşemeyen 'li Başkanı , bir skandala daha imza attı. Başkan Erdoğan döneminden bu yana İBB'de görevine devam eden ve son üç yıldır da Destek Hizmetleri Müdürü olan , görevden alındı. Yerine, Cebeci'nin yardımcılarından getirildi.

CHP'li İmamoğlu o ismi görevden aldı!

Başkan 'ın Başkanı olduğu dönemde, 1997 yılında , belediyede Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaya başladı. Cebeci, 1999 yılında Tabldot Muhasebe Şefi, 2007 yılında müdür yardımcısı olarak görev yaptı ardından da 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun göreve gelmesinin ardından müdürlüğünün 4'üncü yılında Cebeci, görevden alındı. Destek Hizmetleri Müdürü görevine Cebeci'nin yardımcılığını yapan 'nın atandığı öğrenildi.

MEHMET CEBECİ KİMDİR?
Aslen Trabzonlu olan Mehmet Cebeci, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. 1989 yılında özel bir şirketin muhasebe departmanında çalışmaya başlayan Cebeci, 11 Ağustos 1997 tarihinde 'de iş başı yaptı. Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'nde memur olarak işe başladı. Cebeci, 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak atanmıştı.

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