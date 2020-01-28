Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.01.2020 10:38
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:42

Son dakika: inden yeni görüntüler ortaya çıktı! Çöken binadan böyle kaçtılar

Son dakika haberi... Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki mobese kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde kaçma anları ve bir binanın yıkılma anı anbean kameralara yansıdı. İşte 6,8'lik deprem anında yaşanan korku dolu anlar.


Cuma günü saat 20.55'te merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen de birçok bina hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.



PANİK ANI KAMERADA
'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem mobese kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde kaçma anları ve bir binanın yıkılma anı anbean kameralara yansıdı. İşte 6,8'lik deprem anında yaşanan korku dolu anlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Çöken binadan böyle kaçtılar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri