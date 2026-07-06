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Türkiye serinleyecek! Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu alarm

Türkiye serinleyecek! Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Haftanın ilk gününde olumsuz hava koşullarının beklendiği Karadeniz bölgesindeki 5 il için sarı kodlu uyarı verilirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftanın hava dengelerini ve perşembe günü batıdan gelecek yeni yağışlı sistemi açıkladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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