Son dakika haberleri... İstanbul önceki gün kar esaretinde kaldı. Birinci görevi İstanbul'u yönetmek olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullular kar örtüsünün altında saatlerce mahsur kalırken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da yediği yemeği savundu. İmamoğlu "Büyükelçilerle ilişki kurmak görevimdir sorumluluğumdur" diyerek komik ifadeler kullandı. Ancak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan "Büyükşehir belediye başkanın görevleri"nde bu durum yer almıyor. İşte İmamoğlu'nun komik açıklamaları ve büyükşehir belediye başkanın görevleri...