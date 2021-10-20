Haberler Haber Videoları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı? Kılıçdaroğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı? Kılıçdaroğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı? Kılıçdaroğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması
20.10.2021 15:05 - Son Güncelleme: 20.10.2021 15:06
Ana Sayfa 19:04
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:14
O halleri 'köylü güzeli'...
Ana Sayfa 00:45
Yardımına koştuğu kazazede...
Ana Sayfa 01:06
Sevgilisini ciple ezerek...
Ana Sayfa 01:14
Köpekler park halindeki...
Ana Sayfa 01:15
Güzelavrat otu alarmı! Dikkat!...
Ana Sayfa 01:17
Esrarengiz cinayette flaş...
Ana Sayfa 13:52
Abdülkadir Ömür'den...
Ana Sayfa 01:57
Nurgül Beyhan cinayetinde şok...
Ana Sayfa 00:37
Ankarada patlama! MTA...
Ana Sayfa 00:42
Esed pazar yerine saldırdı!...
Ana Sayfa 02:43
Ankara son dakika patlama sesi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. 2 saatlik görüşmenin ardına iki lider basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu bir gazetecinin; ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ve Güneydoğu turları kamuoyunda 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olmak istiyor' şeklinde algılandı. İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı?'' sorusunu yanıtladı. İşte Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı iddialarına verdiği yanıt ve o anlar...

Haber Videoları

Takvim.com.tr'nin kulis haberinde yazan Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'na İmamoğlu'nu şikayet etmesi ardından İBB Başkanı'nın ekibinden Şükrü Küçükşahin'in İYİ Parti'ye gidip "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" demesi sonrası yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerginlikleri yüzlerine yansıdı.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA VERDİĞİ CEVAPLA DAMGA VURDU
Basın toplantısının en dikkat çekicis kısmı ise soru-cevap bölümünde yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulan soruya kelimenin tek anlamıyla "komik" bir cevap verdi.

DW Türkçe muhabiri Kılıçdaroğlu'na "Son dönemde yaptığınız açıklamalar cumhurbaşkanı adayı olacağınız şeklinde değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası ziyaretiniz ve bürokratlara yönelik açıklamanız. Öte yandan aynı dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da önce Karadeniz'e sonra Güneydoğu'ya gitti. Bu da kamuoyunda 'İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor' şeklinde yorumlandı. İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı?" sorusunu yöneltti.

"İMAMOĞLU'NDAN BANA CUMURBAŞKANI ADAYLIĞI TALEBİ GELMEDİ"
CHP Genel Başkanı ise bu soruya sanki İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini Kılıçdaroğlu'na söyleyecekmiş gibi "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." cevabını verdi.

SON DAKİKA