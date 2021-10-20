İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı? Kılıçdaroğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması

Takvim.com.tr'nin kulis haberinde yazan Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'na İmamoğlu'nu şikayet etmesi ardından İBB Başkanı'nın ekibinden Şükrü Küçükşahin'in İYİ Parti'ye gidip "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" demesi sonrası yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerginlikleri yüzlerine yansıdı.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA VERDİĞİ CEVAPLA DAMGA VURDU

Basın toplantısının en dikkat çekicis kısmı ise soru-cevap bölümünde yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulan soruya kelimenin tek anlamıyla "komik" bir cevap verdi.

DW Türkçe muhabiri Kılıçdaroğlu'na "Son dönemde yaptığınız açıklamalar cumhurbaşkanı adayı olacağınız şeklinde değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası ziyaretiniz ve bürokratlara yönelik açıklamanız. Öte yandan aynı dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da önce Karadeniz'e sonra Güneydoğu'ya gitti. Bu da kamuoyunda 'İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor' şeklinde yorumlandı. İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı?" sorusunu yöneltti.

"İMAMOĞLU'NDAN BANA CUMURBAŞKANI ADAYLIĞI TALEBİ GELMEDİ"

CHP Genel Başkanı ise bu soruya sanki İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini Kılıçdaroğlu'na söyleyecekmiş gibi "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." cevabını verdi.