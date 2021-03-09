Hisar-O tüm testleri geçti! En uzak ve en yüksek hedefler imha edildi

Türkiye yerli ve milli silahlarla dünyanın gündemine otururken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den flaş bir açıklama geldi. Demir "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti" ifadelerini kullandı. İşte Hisar-O füzesinin kendisine hayran bırakan özellikleri…

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından, o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

Demir şu ifadeleri kullandı:

"HİSAR-A+ Sistemi'nin tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'miz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti. Başta proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

İŞTE HİSAR-O FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-O Füzesi)

Sistem Önleme Menzili: 25 km

Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm

Çift Kademeli Roket Motoru

Görüntüleyici Kızıl Ötesi Arayıcı Başlık

Hedef Tipleri (Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler)

Yakında envantere girecek olan HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi bileşenleri;

Atış Kontrol Merkezi (AKM)

Füze Fırlatma Sistemi (FFS)

Hisar Orta İrtifa Füzesi

Kalkan Orta İrtifa Hava Savunma Radarı

Elektro-Optik Sistem(EOS)

Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi(ERİMAY)

Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi