SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan 11 kişinin içinde kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan, aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

DEAŞ'LI TEÖRİSTİN KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." bilgisi verildi.