Freni boşalan kamyonun şoförü faciayı önledi!

Antalya’da fireni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı. 4 aracın hurdaya döndüğü lazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Antalya Karayolu, Cehennem Deresi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Antalya istikametine giden sebze nakliyecisi Servet Günhan yönetimindeki 07 FJ 177 plakalı kamyonun freni boşaldı.







YAN YATIRDI

Günhan, trafikten dolayı yavaş ilerleyen araç konvoyunu görünce önce kornaya basmaya başladı, araçlara yaklaşınca ise direksiyonu kırarak kamyonunu yan yatırdı.









Sürüklenen kamyon 4 araca çarptıktan sonra yan bir şekilde yolda durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.







Yaralılar araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın şokunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Günhan ve eşi ise yakınlarına ait bir araçla tedavi için hastaneye kaldırıldı.





"ÇARPMAMAK İÇİN KAMYONU YAN YATIRMIŞ"

Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, "Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var" dedi.



Kamyonun yolu kapatmasından dolayı trafik uzun süre kilitlenirken, polis ekipleri orta bariyerleri kaldırtarak bir süre trafiği karşı şeritten verdirdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.