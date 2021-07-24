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Helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı
24.07.2021 11:45
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Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski jandarma yarbay Turgay Sökmen'in, Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Ankara'yı bombalayan darbeci pilotlara talimat verilen 143. Filo Komutanlığının koridorunda ilerleyen Sökmen, filo komutanın odasının girişinde karşılaştığı eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret ederek, bir şeyler konuşuyor. Başına 4 milyon lira ödül konulan Sökmen, olay tarihinde Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden sorumlu tutuluyor.


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