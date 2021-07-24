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#AyasofyanınDirilişi | Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

#AyasofyanınDirilişi | Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
24.07.2021 15:03 - Son Güncelleme: 24.07.2021 15:05
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Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" ifadelerine yer verdi.


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