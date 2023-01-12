HDP'nin aday restinin perde arkası ortaya çıktı! Şimdi 6'lı masa düşünsün

2023 seçimlerine kısa bir süre kala terörün siyasi ayağı HDP'nin gizli ortak olduğu 6+1 masada adaylık kavgasında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.



PERVİN BUNDAN: KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ

HDP Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını dile getirmişti.

Buldan'ın ifadeleri şu şekildeydi;



"Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"

YUVARLAK MASAYA 'DÜĞÜN' BOMBASI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından önce CHP'nin fonladığı Halk TV'de konuşan, bir sonraki gün ise TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan HDP'li Saruhan Oluç ortaklıktan yok sayılmaktan adeta sıkıldıklarını dile getirdi.



"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Masanın ortağı olmalarına rağmen yok sayılmalarının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Oluç, "'Masanın altındaki' diyor iktidar. Masadakiler, 'hayır burada yok' diyor. HDP'li seçmenden oy isteyenler, 'Düğünümüz var, düğüne sizi davet ediyoruz ama düğüne gelmeyin, altını zarfın içine koyun bize gönderin , üzerine isminizi yazmayın' diyor. Böyle bir durum yani, bu siyasi bir parti açısından kabul edilebilir değil " ifadelerini kullandı.



MİTHAT SANCAR İTTİFAK ORTAKLARINA GÖZDAĞI VERDİ: "ORTAK ADAY İSTİYORSANIZ CESUR OLUN"

Öte yandan canlı yayında açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları 6'lı masaya, katıldığı canlı yayında gözdağı verdi. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın kendileriyle görünmemek için çabaladığını vurgulayan Sancar, "Muhalefet partilerin bir adım attıklarını görmedik. Bizim 6'lı Masa'nın adayını beklememizi neden istesin insanlar?" ifadelerini kullandı. Ortaklarına 'cesur olun' çağrısı yapan Sancar, "Siyaset hakikatle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yapılsın. Sesimizi çıkarmayalım mı?" dedi.



"BİZİMLE YÜZLEŞEREK SİYASET YAPIN, CESUR OLUN" RESTİ

Sancar'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:



"Bizim dışımızda kalan muhalefet partilerin bir adım attıklarını görmedik. Partinin dikkate alınmaması seçmen nezdinde kendisinin dikkate alınmamasıdır. Bizim aday belirlemek konusunda kararımız var diye çok açıklamamız mevcut. 'Evet şimdi kendi adayımızı, emek ve özgürlük ittifakı dahil adayı belirlemek için çalışmalarımızı başlattık' dedik. Biz yakında artık açıklayacağız. Neden mi yapıyoruz bunu? AK Parti'ye yarasın veya başka parti zarar görsün diye yapmıyoruz. Biz ikinci tura kalma iddiasıyla aday belirleyeceğiz.



Bizim 6'lı Masa'nın adayını beklememizi neden istesin insanlar? HDP seçmenine karşı sorumluluğu olan bir hamleyi yapıyor. Sahada araştırma yaptık, yüzde 74 HDP'nin kendi adayını belirlemesi doğru olandır deniyor. Biz istiyoruz ki siyaset hakikatle yüzleşerek yapılsın. Hakikatleri görerek yapılsın. Sesimizi çıkarmayalım mı?

Bu Türkiye için çıkış değil. 6'lı Masa doğrudan diyaloğa geçerse buna hayır demeyiz. Biz ikinci tura kalmayı hedefliyoruz. İkinci turun dinamikleri farklıdır, o zaman konuşulur. İktidarı değiştirmek için elimizden geleni yaparız. Bu konu 6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez. Bunun yollarını hakikatler üzerinden, hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz."



HDP tarafından yapılan bu açıklamaların ardından adaylık restinin perde arkası adeta gözler önüne serildi.