Haberler Haber Videoları 12 ocak 2023 Bursa'daki feci kaza! Kestel'de otomobil TIR'a arkadan çarptı! Araç tamamen TIR'ın altına girdi: 1 ölü | Olay yeri görüntüleri

12 ocak 2023 Bursa'daki feci kaza! Kestel'de otomobil TIR'a arkadan çarptı! Araç tamamen TIR'ın altına girdi: 1 ölü | Olay yeri görüntüleri

12 ocak 2023 Bursa'daki feci kaza! Kestel'de otomobil TIR'a arkadan çarptı! Araç tamamen TIR'ın altına girdi: 1 ölü | Olay yeri görüntüleri
12.01.2023 13:10

OTOMATİK OYNAT

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12 ocak 2023 Bursa'daki feci kaza... Bursa Kestel'de emniyet şeridine park edilmiş TIR'a otomobil arkadan çarptı. Feci kaza sonucu otomobil sürücüsü M.V.Y., olay anında hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, çevre yolu Kestel mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden M.V.Y. yönetimindeki 34 DUK 171 plakalı otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği 17 YR 284 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü M.V.Y. ise sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisler, başka kaza olmaması için yol güvenliği sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise M.V.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içinde sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR şoförü E.B., ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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