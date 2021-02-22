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HDP'li vekil Dirayet Dilan Taşdemir'i gören terörist konuştu

HDP'li vekil Dirayet Dilan Taşdemir'i gören terörist konuştu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mecliste düzenlenen özel oturumda bir HDP’li milletvekilinin Gara bölgesine gittiğini açıkladı. Soylu daha sonra katıldığı bir TV programında bu kişinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi. Taşdemir'i Gara'da gören teröristin ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir’in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu, örgütün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını anlattığı öğrenildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında bu bilgiler doğrultusunda soruşturma yürütüyor. Başsavcılık Taşdemir’in terör örgütü PKK ile ilişkisi ve Gara’da bulunmasıyla ilgili araştırma yapıyor. Bakan Soylu’nun açıklamaları ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülüyor.


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