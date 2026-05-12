Gaziantep'te dilenci ve satıcı operasyonu: Dronlarla enselendiler

Gökyüzünden Nefes Kesen Takip

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki kavşaklarda kronikleşen dilencilik ve izinsiz satıcılık faaliyetlerine karşı düğmeye bastı. İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği, Çocuk Şube ve bölge ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, dronlar aracılığıyla trafik ışıklarında sürücüleri rahatsız eden şahıslar tek tek tespit edildi.

14 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Hava destekli devriye faaliyetleri sırasında, özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda hem kendi canlarını hem de sürücüleri tehlikeye atan şahıslara eş zamanlı müdahale edildi. Operasyon neticesinde, kavşaklarda dilencilik yapan ve çeşitli ürünler satan toplam 14 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sürücülerin Şikayetleri Değerlendirildi

Emniyet yetkilileri, operasyonun temel amacının trafik akışını korumak ve vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu belirtti. Sürücülerin görüş mesafesini engelleyen, aniden yola atlayarak kaza riskini artıran ve zorla satış yapmaya çalışan gruplara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Adli ve İdari İşlem Başlatıldı

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında "Kabahatler Kanunu" ve ilgili trafik mevzuatları uyarınca yasal işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin şehrin kritik noktalarındaki denetimlerinin 7/24 esasına göre devam edeceği öğrenildi.