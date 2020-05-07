HDP'li Salim Kaplan'dan Türkiye'ye alçak iftira!

HDP'li Salim Kaplan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National isimli kuruluşa verdiği röportajda birbiri ardında sıraladığı yalanlarla Türkiye'yi hedef aldı. HDP'li Kaplan, röportajında Türkiye'nin koronavirüs salgını mücadelesinde Kürtlere ayrımcılık uyguladığı iftirasını attı.
HDP'li Salim Kaplan'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National'a verdiği skandal mülakatta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde corona virüsle mücadelede yetersiz kalındığını iddia etti.
VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Kürtlere ayrımcılık yapıldığını iddia eden HDP eş Genel Başkan Yardımcısı Kaplan'a bölgede yaşayan vatandaşlar büyük tepki gösterdi. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Kürtler açısından en büyük virüs, en büyük tehdit, en büyük korona HDP'dir" dedi.