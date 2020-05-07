Sahibinden kiralık satılık daire ilanları yasaklandı mı? Ev sahipleri internette emlakçısız ev satıp kiralamaya devam edebilecek mi?

07.05.2020 13:21

Sahibinden kiralık satılık daire ilanları yasaklandı mı? Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’nin 31 Ağustos 2020’de yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte emlak satışı ve kiralamasında yeni bir dönem başlayacak. Emlak sektörünü baştan aşağı değiştirecek düzenlemeyle; Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ne sahip olmayan işletmeler sahibinden kiralık satılık daire satışı yapamayacak. Emlakçılık yetki belgesi olmadan çalışmaya devam eden emlakçılara ise durumun tespit edilmesi halinde para cezası kesilecek. Yeni düzenlemeye dair ayrıntıları İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu A Haber canlı yayınında anlattı. İşte ayrıntılar...

Sahibinden kiralık satılık daire ilanları yasaklandı mı? Sahibinden kiralık daire ve satılık daire ilanları emlak sektöründe sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle internet üzerinde sahibinden kiralık ve satılık daire ilanları bulmak mümkün. Ancak Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin hayata geçmesiyle emlak sektörü baştan aşağı değişecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan ancak süreçte düzenlemeler için çok kez yürürlüğe giriş tarihi ertelenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği için son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyuruldu.

SAHİBİNDEN KİRALIK SATILIK DAİRE İLANLARI YASAKLANDI MI?

İlk olarak 2018 senesinde gündeme gelen taşınmaz ticareti yönetmeliği emlakçıların yoğun başvuruları üzerine birkaç kez ertelenmek zorunda kalmıştı. Resmi Gazete ile yayımlanan son düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yani 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yapılan düzenlemenin ardından sahibinden satılık ve kiralık daire ilanları da bu kişilerin yetki belgesi olmaması nedeni ile otomatik olarak yasaklanmış olacak.

Bundan sona vatandaş kendine, babasına, kardeşine, eşine ait olan konut, daire, işyeri ve arsa gibi taşınmazlar için hiçbir şekilde satış işlemi yapamayacak. Konu hakkında tüm yetki emlakçılara geçmiş olacak. İnternetten kiralık daire ya da satılık ev gibi sahibinden satılık ilanları sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilecek. İnternet üzerinden ilan verme yetkisi sadece belgeye sahip olan emlakçılara ait olacak.

Emlakçılık yetki belgesi olmadan çalışmaya devam eden emlakçılara ise durumun tespit edilmesi halinde 25 bin TL para cezası kesilecek. Yetki belgesi almayan emlakçıların da çalışmalarına izin verilmeyecek. Emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilerin ise mutlaka belirli kriterlere sahip olmaları istenecek. Bu sayede emlak sektörüne de yeni bir çeki düzen getirilmiş olacak ve hem sektörün hem de vatandaşların şikayetlerine bir çözüm bulunmuş olacak.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.

(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

(5) Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Yetki belgesinin verilmesi

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İşletmenin 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir.

(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına açılan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Yetki belgesi talebi reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.