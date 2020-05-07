Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tek tip baroya son!

07.05.2020 12:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamalarının hedef alınmasının ardından Başkan Erdoğan, baro ve tabipler odalarında düzenlemeye gidilmesi talimatı vermişti. Erdoğan’ın talimatı üzerine AK Parti konuyla ilgili çalışmalara başladı. Baro ve TMMOB gibi meslek örgütlerinin adil olmayan seçim sistemleri değiştirilecek. Bu kuruluşlara üyelik zorunluluğu da kaldırılacak

Aslı görevlerini bırakıp siyasetle uğraşan ve bu gücü adil olmayan seçim sisteminden alan baroların seçim sistemine neşter vurulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti çalışmalara başladı. Dün Meclis'te AK Parti grup başkanvekilleri Cahit Özkan, Mehmet Muş, Özlem Zengin ve hukukçu vekillerin de katıldığı iki ayrı toplantı yapıldı. İlk toplantıda baro, ikinci toplanda ise yine adil olmayan şartlara sahip olan TMMOB gibi diğer meslek örgütlerinin seçim sisteminin değiştirilmesi konusu ele alındı. Toplantıda AK Parti bütün meslek örgütlerinin seçimini düzenleyen bir torba teklif mi yoksa baro seçim sisteminin bundan ayrılarak iki ayrı düzenleme mi yapılması gerektiğini de masaya yatırdı. Bununla ilgili detaylı bir çalışma yapılacak.

AK Parti baro seçimlerinin ilişkin nispi temsil sisteminin uygulanması düşünüyor. Böylece İstanbul ve Ankara ile diğer iller arasındaki delege farkının kapatılması planlanıyor. Bunun için her ile verilen 2 delege sayısının artırılması, avukat sayısı yüzden fazla olan baroların yüzden sonraki her 1000 üye için birer delege seçmesi öngörülüyor. (Sabah)