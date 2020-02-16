PKK’nın siyasi ayağı konumunda bulunan HDP’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine bir skandala imza attı. Gergerlioğlu, polisin bir evde yaptığı aramayı bahane ederek Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Polis devletindeyiz..! Ama zulmü, işkenceyi kesinlikle kabullenmeyecegiz..! Bu sabah İdil ilçemizde Belediye eşbaşkanımız Murat Şen’in kardeşi Nurettin Şen ile Mehmet Fidan’ın evlerine yapılan baskın ile gözaltına alınmışlar. Gözaltı sırasında bu darp durumu olmuş.” iftirasında bulundu. Gergerlioğlu'nun yalanını deşifre eden video çok geçmeden ortaya çıktı.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’un yalanı elinde patladı! İşte 'işkence' iftirasını deşifre eden görüntüler16.02.2020 18:17
- HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’un yalanı elinde patladı! İşte 'işkence' iftirasını deşifre eden görüntüler
- Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
- Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'da İdlib mesajı
- Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Teknopark İstanbul açılışında önemli açıklamalar
- CHP Ankara İl Kongresi'nde gergin anlar! Sahneye şişeler fırlatıldı!
- Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinden sevindiren haber! Bir aile daha evladına kavuştu
- CHP'li vekil Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! | Video
- Başkan Erdoğan Hz. Muhammed'in (SAV) Uhud'da yaptığı duayı okudu
- Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız
- Başkan Erdoğan teşkilata seslendi: Bunun dünyada örneği yok
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine canlı yayında büyük sürpriz! Tek tek aradı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.