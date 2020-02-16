HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’un yalanı elinde patladı! İşte 'işkence' iftirasını deşifre eden görüntüler 16.02.2020 18:17

PKK’nın siyasi ayağı konumunda bulunan HDP’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine bir skandala imza attı. Gergerlioğlu, polisin bir evde yaptığı aramayı bahane ederek Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Polis devletindeyiz..! Ama zulmü, işkenceyi kesinlikle kabullenmeyecegiz..! Bu sabah İdil ilçemizde Belediye eşbaşkanımız Murat Şen’in kardeşi Nurettin Şen ile Mehmet Fidan’ın evlerine yapılan baskın ile gözaltına alınmışlar. Gözaltı sırasında bu darp durumu olmuş.” iftirasında bulundu. Gergerlioğlu'nun yalanını deşifre eden video çok geçmeden ortaya çıktı.