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Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

16.02.2020 17:58

Son dakika haberine göre Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'yle ilişkisi olduğu tespit edilen ve düzenlenen operasyonda yakalanan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

NE OLMUŞTU?
Son dakika gelen bilgilere göre trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında vurulan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi ortaya çıkmış ve İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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