Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik Libya ziyareti dönüşü açıklama

18.06.2020 00:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kritik Libya ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.