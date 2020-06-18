Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.
MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı: Komandolarımız inmeye devam ediyor
18.06.2020 00:49
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