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MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı: Komandolarımız inmeye devam ediyor

MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı: Komandolarımız inmeye devam ediyor
18.06.2020 00:49

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.


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