Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Katar ile birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuveyt ve Katar'a gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak,"Katar ile bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik.



Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.



Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık. pic.twitter.com/XePh4VbthN — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 7, 2020