Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan FİKKO paylaşımı: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak

27.07.2020 21:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak FİKKO toplantısının ardından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak FİKKO toplantısının ardından Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

RAPORLAMA ALT ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Bakan Albayrak, "Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır." dedi.