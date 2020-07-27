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Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a geldi

Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a geldi
27.07.2020 20:23

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi. Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.


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