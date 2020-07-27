Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi. Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.
Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a geldi
27.07.2020 20:23
- Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a geldi
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