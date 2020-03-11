Hava durumu | Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Trafiğe çıkacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Mart Çarşamba günü (bugün) Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Mart 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde doğusunun yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde boğaz çevresi yer yer pus ve sisli
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bu sabah ilk saatlerde İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
UŞAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
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