Türkiye'de koronavirüs tespit edildi! İstanbul'da vatandaşların koronavirüs önlemi böyle görüntülendi! |Video 11.03.2020 10:31

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul'da çekilen görüntüler dikkat çekti. Toplu taşıma araçları olan metre, metrobüs ve otobüsleri kullanan vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü.