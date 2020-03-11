Son dakika: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Uzmanlar A Haber'de uyardı: Bu üç bulguya dikkat 11.03.2020 03:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından vatandaşlar, ‘’koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?’’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. A Haber canlı yayınına katılan koronavirüs bilim kurulu üyeleri Prof. Dr. Firdevs Aktaş ve Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsten korunmanın yollarını ve hastalığın nasıl ortaya çıktığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.



Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından A Haber canlı yayınına bağlanan koronavirüs bilim kurulu üyeleri Prof. Dr. Firdevs Aktaş ve Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsten korunmanın yollarını ve hastalığın hangi belirtilerle kendini gösterdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Firdevs Aktaş, daha önce bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını ve bunların devreye gireceğini ve hasta takibinin yapılacağını söyleyerek, "Ülkemizde beklenen bir gelişmeydi. Hastalarda ateş ve solunum sistemin ait belirtiler olması gerekiyor. Öksürük, nefes darlığı çok önemli bir belirti. Böyle bir hastada bakanlığın yayınladığı yol haritasının uygulanması gerekiyor.



BASİT ÖNLEMLERLE KORUNABİLİR

Solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda yapılması gereken şeyler uygulanmalı, biliyorsunuz sadece Kovid-19 değil bu hastalığı yapan, başta grip olmak üzere pek çok virüs var. Bunlardan basit önlemler korunabiliriz." dedi.



BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Prof. Dr. Alpay Azap ise koronavirüsün özelliklerinin anlaşılmasından sonra Türkiye'ye gelmemesinin imkansız göründüğünü ve geç gelmesinde Sağlık Bakanlığı'nın başarısının olduğunu dile getirerek, "Bundan sonra yapılacak olan şey gerçekten ülkemizdeki bu virüsün dolaşma boyutunun tespit edilmesi, bunun salgın boyutunda olup olmadığını anlaşılması gerekiyor. Bu vakanın ailesi ve yakın çevresiyle ilgili önlemler alınarak virüsün nasıl dolaştığını anlamak gerekecek.

BULGULAR NELER?

Çok önemli bulgusu yüksek ateş, neredeyse vakaların tamamında 38 dereceyi geçen ateş ve kuru öksürük oluyor. Birkaç gün sonra da buna nefes darlığı ekleniyor. Bu üç bulgu bu hastalık açısından çok önemli, çok tipik. Nezle ile bu virüsü birbirinden ayırt etmek kolay ancak grip ile biraz karışabilir. Çünkü gripte de yüksek ateş olur, burun akıntısı olmaz tıpkı bu virüste olduğu gibi, gripte de öksürük olur. O zamanda test yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu şikayetleri olan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyoruz." dedi.