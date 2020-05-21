HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 21 Mayıs 2020

21.05.2020 09:40

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde özellikle Batı Karadeniz, Sakarya, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, yıldırım gibi afetlere karşı da dikkatli olması istendi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Mayıs 2020 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km / sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(Su baskını, Yıldırım, Yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bu sabah saatlerinde kuzeyi puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler hafif yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık