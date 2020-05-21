65 yaş ve üstü nasıl seyahat izni nasıl alacak? İşte adım adım e-Devlet'ten seyahat izni alma aşamaları...

21.05.2020 10:28

65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuru ekranı açıldı. Saat 9.00 itibari ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar için e Devlet kapısı üzerinden, İçişleri Bakanlığı e başvuru sisteminden ve ALO 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin belgesi temini başvuruları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla yaşlı vatandaşları sevindirmişti. Bakan Koca, Kovid-19 sürecinde büyük fedakarlık gösteren 65 yaş üstündeki vatandaşlara müjdeleri olduğunu duyurdu. 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izni başvuruları başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için yayımlanan başvuru bilgileri takvim.com.tr'de. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü seyahat etme şartları nelerdir?

65 yaş üstüne seyahat izni müjdesi geldi. Uzun süredir evlerde olan 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdeli haber duyuruldu. Bakan Koca; 65 yaş üstü vatandaşların tek yönlü bir seyahat yapmalarına izin vereceklerini duyurdu. Bu haber, aylardır evde karantina altında olan yaşlıları sevindirdi. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat etme şartları nelerdir? Kimler refakatçi olabilir? İşte merak edilenler!

BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

"65 yaş üzeri büyüklerimize , küçük bir müjdemiz olacak. " diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün koronavirüs bilim kurulu sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda; 65 yaş üzeri büyüklerimiz memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğinden eminsek , sağlık açısından herhangi sorunları yoksa. İlgili kaymakamlıktan bir aylık tek yönlü gidiş kaydı olmak şartıyla bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli, olabildiğince kontrollü bir geçişin sağlanması. Gidilen yerin sabit olması, aile hekimliği tarafından takip edilmesi, sabit noktada evden dışarı çıkmama konusunda izole edilebilmelerinden emin olmalıyız. Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü daha uygun bir mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için yaklaşım içinde olunmuş olacak."

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Belgeyi almak için öncelikle yukarıdaki bağlantıya tıklamanız gerekiyor.

- Öncelikle TC kimlik NO ve e devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

- Giriş yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı sekmesi altında bulunan "e-başvuru" kısmına giriş yapın.

- Başvuru türü kısmında "Seyahat İzin İşlemleri" işaretleyin.

- Belge türü kısmında ise "Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi" seçeneğini işaretleyin.

- Son olarak hangi ile bağlıysanız, o ilin valiliğini işaretlemeniz gerekiyor.

- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.



E-Devlet Kapısı Portalı Nedir?

Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz. Böylelikle E-Devlet Kapısı portalı, Türkiye genelinde vatandaşların kamu işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlarken, kamu kurumlarının iş yükünde de ve yoğunluğunda hafifleme sağlıyor. Kamu hizmetlerinde dijital entegrasyon çalışmasının bir ürünü olan E-Devlet Kapısı portalında işlemlerin güvenle yapılması için "Kimlik Doğrulama" yapılması gerekiyor. E-Devlet Kapısı kimlik doğrulamalarını da E-Devlet giriş sayfasından yapabilirsiniz.



E-Devlet Giriş Nereden Yapılır?

Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor. Böylelikle E-Devlet giriş işlemlerinizi;

• E-Devlet Kapısı resmi web adresi "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasını "AppStore" veya "PlayStore" üzerinden cihazınıza indirin ve açın.

Şeklindeki iki kanal üzerinden yapabilirsiniz. Her iki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerini 7/24 yaparak, kurumların servislerini kullanabilirsiniz.

E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?

Kişisel vatandaşlık bilgi güvenliği için yapmanız gereken E-Devlet giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerinizi aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece iki kanalda da E-Devlet Giriş sayfasına ulaşma şekliniz farklı olur.

• E-Devlet Kapısı "turkiye.gov.tr" adresinde giriş sayfası için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasında ise sol kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayarak "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

• Ulaştığınız E-Devlet Giriş sayfasında ise size sunulan 5 farklı giriş yönteminden birisini kullanabilirsiniz(E-Devlet şifresi, Mobil imza, Elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve İnternet bankacılığı).

• E-Devlet kimlik doğrulama yöntemlerinden birisini seçtikten sonra T.C. kimlik numaranızı ve seçtiğiniz yönteme göre talep edilen bilgileri girin.

• Bu bilgileri girdikten sonra en altta bulunan "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri tamamlayarak kolayca E-Devlet giriş yaparak, sistemdeki hizmetleri kullanmaya güvenle başlayabilirsiniz. E-Devlet giriş yöntemleri sadece "Adres Değişikliği" gibi işlemlerde e-Devlet şifresi ile giriş yetersiz kalmaktadır. Bu şekilde birkaç spesifik işlem dışında tüm hizmetler için hangi giriş yöntemiyle giriş yaptığınız fark etmemektedir.