AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ekrem İmamoğlu yönetiminde CHP'li İBB yönetiminin 10 aydır ilgisizliği nedeniyle adeta çamur gölü haline gelen Haliç ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şenocak, "25 yıl İstanbul’un gözbebeği gibi bakılan, yunusların yüzdüğü Haliç, son 10 ayda 400 bin metreküp çamura terk edildi." ifadelerine yer verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'dan CHPli İBB'ye "Haliç" tepkisi: 10 ayda çamura terk edildi
20.05.2020 19:52
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