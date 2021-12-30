Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Kırmızı alarmlı uyarı! Kuvvetli yağış, sel, su baskını... | Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Kırmızı alarmlı uyarı! Kuvvetli yağış, sel, su baskını... | Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Kırmızı alarmlı uyarı! Kuvvetli yağış, sel, su baskını... | Bugün hava nasıl olacak?
30.12.2021 11:40

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Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı aranırken Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış şeklinde olacağı duyuruldu. İzmir, Aydın ve Muğla'ya sarı, Burdur ve Antalya'ya turuncu, Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerine kırmızı kodlu uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

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