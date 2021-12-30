Haberler Haber Videoları DİAYDER son dakika! İddianame kabul edildi! İBB'de gassal olarak işe alınmışlardı! PKK'nın sözde hocaları... | Diayder nedir?

DİAYDER son dakika! İddianame kabul edildi! İBB'de gassal olarak işe alınmışlardı! PKK'nın sözde hocaları... | Diayder nedir?

DİAYDER son dakika! İddianame kabul edildi! İBB'de gassal olarak işe alınmışlardı! PKK'nın sözde hocaları... | Diayder nedir?
30.12.2021 11:44

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Son dakika haberleri... PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleri hakkında savcılığın hazırladığı iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. 9'u tutuklu 23 sanık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada 23 dernek üyesi hakkında iddianamede hazırlanmıştı. İddianame ile ilgili incelemesini tamamlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, kabul kararı verdi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava açılmış oldu.

PKK'NIN SÖZDE HOCALARI
İddianamede Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp, terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildiği vurgulanan iddianamede, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi. İddianamede derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.

İBB'YE GASSAL OLARAK İŞE ALINDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıkmıştı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade ediliyor. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getiriliyor.

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