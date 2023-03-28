HAVA DURUMU | İstanbul dahil 54 kent için sarı kodlu uyarı | 28 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere 54 kent için yapılan sarı kodlu uyarının ardından, kuvvetli yağış ve rüzgar şiddetini artırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yeni hava durumu raporuna göre bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLECEK

İşte 28 Mart salı günü hava durumu raporu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI!

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 54 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

BUDO SEFERLERİ İPTAL

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Bugün: Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinin yağmurlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat hamlesi 60 km/saat), Hatay'ın batısı, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba Günü: Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra soğumayla birlikte Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yağışların karla karışık Yağmur ve Kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40 -60 hamlesi 70 km/saat), Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde bugün ölçülecek tahmini hava değerleri şu şekilde:

İstanbul:

Erzurum:

Diyarbakır:

Trabzon:

İzmir:

Bursa:

Antalya:

Adana: