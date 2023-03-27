RAMAZAN İMSAKİYE
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Silivri'de feci kaza: 6 ölü

Silivri'de feci kaza: 6 ölü
27.03.2023 16:22 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:32

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İstanbul Silivri'de feci kaza... İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Silivri kaza anı videosu izle! 6 kişinin öldüğü tır kazası kamerada!

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