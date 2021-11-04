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Büyükçekmece TEM'de can pazarı! Bir taksiden dokuz kişi çıktı

Büyükçekmece TEM'de can pazarı! Bir taksiden dokuz kişi çıktı
04.11.2021 19:37
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İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu Bayındır Mevkiinde içinde 9 yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu ticari taksi yakıt tankerine arkadan çarptı. Taksi sürücüsü dahil olmak üzere 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plaklı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan yakıt tankerine arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak dururken ticari taksi sürücüsü Adnan Yılmaz ve 9 yabancı uyruklu yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



YERDE YATAN YARALININ ÜZERİNE İTFAİYE ERİ ÜŞÜMESİN DİYE MONTUNU ÖRTTÜ
10 kişinin yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yerde yatan yabancı yaralıya itfaiye eri üşümesin diye montunu üstüne örttü.

Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatı.

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