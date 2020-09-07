Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor!

07.09.2020 04:35

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan ve kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan yangını söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi. Basın açıklamasının ardından yangının olduğu bölgede incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla "karşı ateş tekniği de dahil olmak üzere yangını kontrol edebilmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz" dedi.