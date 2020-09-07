İzmir'de dolmuş şoförü T.O.(25), husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı (18) tabanca ile başından vurdu. Olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir'de dolmuş şoföründen kanlı infaz
07.09.2020 04:59
- İzmir'de dolmuş şoföründen kanlı infaz
- Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor!
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İlk gün itibariyle Niğde Otoyolu'ndan 10 bine yakın araç geçişi oldu
- Meis Adası açıklarında Yunan provokasyonu!
- Son dakika: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikat çeken 'Azerbaycan' paylaşımı
- Son dakika: Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme
- CHP'li İBB zabıtası Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kesti
- CHP'li İBB zabıtası şimdi de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kesti!
- Koronavirüse yakalanan Milli Kayakçı Sıla Kara yaşadıklarını anlattı!
- Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla sürüyor
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi