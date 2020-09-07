Haberler Video Haber Videoları İzmir'de dolmuş şoföründen kanlı infaz

İzmir'de dolmuş şoföründen kanlı infaz

İzmir'de dolmuş şoföründen kanlı infaz
07.09.2020 04:59

İzmir'de dolmuş şoförü T.O.(25), husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı (18) tabanca ile başından vurdu. Olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.


Haber Videoları