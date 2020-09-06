Çalışmalarıyla dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Giresun’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vatandaşın hizmetine sunulan Ankara-Niğde Otoyolu’nun vatandaşın beğenisini topladığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ilk gün itibariyle otoyoldan 10 bin araç geçişi olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İlk gün itibariyle Niğde Otoyolu'ndan 10 bine yakın araç geçişi oldu
06.09.2020 20:45
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İlk gün itibariyle Niğde Otoyolu'ndan 10 bine yakın araç geçişi oldu
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