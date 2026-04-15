Hatay'da konteyner yüklü tır devrildi: Araçlar hurdaya döndü

Payas-İskenderun karayolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada konteyner araçların üzerine devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Payas-İskenderun D817 karayolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan bir tır, o sırada dönüş yapmakta olan başka bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın üzerinde yüklü olan konteyner, araçların üzerine devrildi.

Ekipler seferber oldu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılan 3 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Konteynerin devrilmesiyle birlikte her iki tır da hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların ve konteynerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

