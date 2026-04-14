Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nda tavuk döner zehirlenmesi

Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde büyük bir sağlık krizi yaşandı. İddiaya göre, okul kantininden tavuk döner yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Şikayetlerin hızla yayılması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

UMKE ve Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibi yönlendirildi. Okul bahçesi adeta sahra hastanesine dönerken, ilk müdahaleleri sınıflarda ve bahçede yapılan öğrenciler, çevre ilçelerdeki devlet hastanelerine ve özel hastanelerin acil servislerine sevk edildi.

Veliler Okula Akın Etti

Zehirlenme haberinin kısa sürede yayılmasıyla birlikte, çocukları için endişelenen yüzlerce veli okul önünde toplandı. Okul çevresindeki yollar yoğunluk nedeniyle trafiğe kapanırken, emniyet güçleri kalabalığı sakinleştirmek ve ekiplerin geçişini kolaylaştırmak için güvenlik koridoru oluşturdu. Birçok veli, kantin denetimlerinin yetersizliğinden şikayet ederek duruma tepki gösterdi.

Kantin Ürünlerinden Numune Alındı

Olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kantinde satılan tavuk döner ve diğer gıda maddelerinden analiz edilmek üzere numuneler alındı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının takip edildiği bildirilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.