Bursa'da akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye ceza yağdı

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunda otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerinin takibi sonucu belirlendi.

140 BİN TL PARA CEZASI

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini riske atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, benzer kural ihlallerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgusunu yaptı.