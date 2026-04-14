Kontrolden Çıkan Motosiklet Kamyonetin Altına Girdi

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude Gelen (17) idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Talihsiz genç kız, motosikletiyle birlikte karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altına girerek sürüklendi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Çevredeki vatandaşların büyük korkuyla ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, ağır darbe alan 17 yaşındaki Sude Gelen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Lise Öğrencisinin Ölümü Yasa Boğdu

Kazada hayatını kaybeden Sude Gelen'in Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Genç kızın vefat haberi okul arkadaşları ve ailesini yasa boğarken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü E.C. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Dehşet Anları Kamerada

Öte yandan, kazanın oluş şeklini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda; Gelen'in kullandığı motosikletin dengesini kaybederek yan yattığı ve metrelerce sürüklenerek karşı istikametten gelen kamyonetin ön tekerleklerinin altına girdiği görülüyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.