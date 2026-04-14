Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetini belirlemek amacıyla yürütülen soruşturmada kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Aralarında baş şüpheli Zaynal Abarakov'un yakın çevresinin de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, dosya kapsamına giren yeni deliller kamuoyunda geniş yankı buldu.

Silinen Mesajlar Geri Getirildi: "Bensiz Olamazsın"

Dosyaya giren en kritik delil, Gülistan'ın kaybolduğu süreçte erkek arkadaşı olan Rus vatandaşı Zaynal Abarakov'un sosyal medya üzerinden attığı mesajlar oldu. Gülistan'ın hiçbirine yanıt vermediği görülen mesajlarda Abarakov'un; "Polise haber vermem", "Bensiz olamazsın", "İsterlerse beni öldürsünler ama seni çıkarmaya çalışırım" gibi ifadeler kullandığı saptandı.

Savcılığın "Hedef Şaşırtma" Şüphesi

Emniyet ve savcılık birimleri, bu mesajların zamanlamasına dikkat çekiyor. Gülistan kaybolduktan sonra atılan bu "endişe" dolu mesajların, olası bir cinayet veya alıkoyma durumunda suçu örtbas etmek ve soruşturmayı yanlış yönlendirmek amacıyla "delil oluşturma" çabası olabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle mesajlardaki "Devlet de bir şey yapamaz, kimseden korkma" ifadesi, şüphelerin odağına yerleşti.

"Rus Konsolosluğu'na Sığınırız" Teklifi

Mesajların deşifresinde, Abarakov'un Gülistan'ı yurt dışına kaçırma planlarından bahsettiği de görüldü. Şüphelinin, "Rus Konsolosluğu'ndan yardım istersen kimse bize karışamaz" diyerek Gülistan'ı baskı altına almaya çalıştığı iddia ediliyor. Bu detaylar, olayın sadece bir kayıp vakası değil, planlı bir alıkoyma veya cinayet olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

700 Saatlik Görüntü Her Şeyi Değiştirebilir

Gözaltındaki 12 kişinin sorgusu sürerken, soruşturma birimlerinin elindeki en büyük kozlardan biri de yeni ulaşılan 700 saatlik kamera kaydı. Bu görüntülerin dökümü ve çapraz sorgulardan elde edilecek bilgilerle, Gülistan Doku'nun son görüldüğü andan itibaren yaşananların karanlıkta kalan kısımlarının aydınlatılması bekleniyor.