Asansör Boşluğunda Bilinmeyen Yangın

İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Taksim Metro İstasyonu'nda, bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Beyoğlu ve Şişli gruplarından itfaiye ekipleri ile polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Tüneli Girişi Devre Dışı

Yangın müdahale çalışmaları sırasında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Taksim Metro Cumhuriyet Tüneli alt geçit girişi, ekiplerin çalışmasını kolaylaştırmak ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak yaya ve işletme trafiğine kapatıldı. Olay nedeniyle bölgede kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul'dan Resmi Açıklama

Konuyla ilgili Metro İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taksim Meydanı, Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana gelen ufak çaplı yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatılmıştır. İstasyonumuzun diğer girişleri yolcularımızın kullanımına açıktır. Bölgedeki yangın kontrol altına alınmıştır."

Çalışmalar Devam Ediyor

İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, teknik incelemelerin ardından kapalı olan girişin tekrar kullanıma açılacağı bildirildi.