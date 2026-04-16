Ormanda Çıplak Ceset Bulundu

İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde bir çobanın ihbarı üzerine harekete geçen JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, ormanlık alanda çıplak ve ateşli silahla vurulmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan parmak izi incelemesi sonucunda cansız bedenin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğu tespit edildi.

Kayıp Annenin Cansız Bedeni Toprak Altından Çıktı

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, maktulün ailesine ulaşmaya çalışırken 54 yaşındaki anne Zekiye Zont'un da kayıp olduğunu fark etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, anne Zont'un cansız bedenine yamaç paraşütü alanında toprağa gömülü vaziyette ulaştı. Talihsiz kadının da cinayete kurban gittiği kesinleşti.

Katil Akrabalar Çıktı: Altınlar İçin Katletmişler

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, anne ve oğlun katil zanlısı olarak akrabaları olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerindeki kan donduran detaylar ise vahşeti gözler önüne serdi. Zanlıların;

Zekiye Zont'u üzerindeki altınları çalmak için öldürüp gömdükleri,

Osman Zont'u ise sözde bir gönül ilişkisi iddiasıyla katlettikleri,

Cinayetlerin ardından çaldıkları altınları bir kuyumcuda nakde çevirdikleri öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki sorguları sürerken, olayda kullanılan suç aletleri ve altınların satıldığı kuyumcuya yönelik incelemeler devam ediyor. Osman ve Zekiye Zont'un cenazeleri, yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere aile yakınlarına teslim edilecek.