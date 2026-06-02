Küçükçekmece Gölü'nde can pazarı: Alabora olan kanodaki 2 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 21:37

Gölde kano ile ilerleyen 2 kişi, havanın aniden bozması ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla dalgaların ortasında kaldı.

Kano Devrildi, Can Pazarı Yaşandı

Giderek şiddetlenen fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan kano, kısa sürede su alarak alabora oldu. Kanonun devrilmesiyle birlikte içindeki 2 kişi gölün ortasında mahsur kalarak yaşam mücadelesi vermeye başladı. Sahilde bulunan vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte adeta bir can pazarı yaşandı.

Motorla Yardıma Koştu: O Anlar Kamerada

Göldeki tehlikeyi gören kahraman bir vatandaş, zaman kaybetmeden motorlu teknesiyle azgın dalgaların arasına dalarak mahsur kalan kişilerin yardımına koştu. Büyük bir hızla olay yerine ulaşan motorlu sürücü, göldeki 2 kişiyi tekneye alarak güvenli bir şekilde karaya çıkarmayı başardı. Şans eseri olayı hiçbir yara almadan atlatan vatandaşların yaşadığı fırtına ve nefes kesen kurtarılma anları, sahildeki bir başka kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.